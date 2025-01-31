Офицер Друзенко: количество дезертиров в ВСУ составляет около 150 тысяч

Количество самовольно оставивших части дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигает 150 тысяч. Об этом заявил украинский активист, командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире журналистки Натальи Мосейчук, доступном на Youtube.

«У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. В некоторых делах фигурируют по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Так что 150 тысяч СОЧ (СОЧ, самовольное оставление части — примечание Ленты.ру) это довольно взвешенная цифра», — заявил Друзенко.

По его словам, каждый шестой-седьмой человек в украинской армии «взял шинель и пошел домой», а у людей в армии есть недоверие к компетенции гражданских судов при отсутствии военной юстиции.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что с осени 2024 года на Украине резко выросло число случаев самовольного оставления частей и дезертирства. Всего по соответствующим уголовным статьям за прошлый год было открыто в общей сложности 89 449 делопроизводств. Это на 368 процентов больше в сравнении с показателем за 2023 год.