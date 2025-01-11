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20:26, 11 января 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о резком росте числа дел о дезертирстве

На Украине с осени резко выросло число случаев дезертирства и СОЧ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

С осени 2024 года на Украине резко выросло число случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Всего по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины (оставление части и самовольное оставление части с целью уклонения от службы) за прошлый год было открыто в общей сложности 89 449 делопроизводств. Это на 368 процентов больше в сравнении с показателем за 2023 год.

В сентябре число делопроизводств на Украине по факту уклонения от воинской службы насчитывалось почти восемь тысяч (7808), а в ноябре их количество возросло примерно до 10 тысяч (9984). В декабре цифра достигла 17593. При этом в первый месяц осени рекордно выросло число подозрений в дезертирстве или самовольном оставлении части.

Если в августе врученных подозрений было 193, то в сентябре — уже 2061. При этом в декабре их число сократилось до 361 при огромном росте открытых дел. Местный журналист Владимир Бойко связал это с введением до 1 января амнистии за возвращение в воинскую часть.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что после СОЧ в ряде Вооруженных сил страны (ВСУ) вернулось в общей сложности свыше 7 тысяч солдат. Представители ведомства добавили, что 4396 вернувшихся военнослужащих уже официально восстановлены на службе. В отношении же остальных солдат в настоящее время проходит процесс их восстановления и закрытия уголовных делопроизводств.

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