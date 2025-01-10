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14:55, 10 января 2025Бывший СССР

7 тысяч военных вернулись в ВСУ после дезертирства

ГБР Украины: 7 тысяч военных вернулись в ВСУ после дезертирства
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) после самовольного оставления части (СОЧ) вернулось более 7 тысяч военных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что военные стали возвращаться после принятия закона о том, что покинувшие свои подразделения военные могут без санкций со стороны государства вернуться на службу. Госбюро расследований также добавило, что 4396 вернувшихся военнослужащих уже официально восстановлены на службе, в отношении остальных проходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от наказания за дезертирство. В соответствии с документом солдаты ВСУ могут без наказания вернуться на службу после первого самовольного оставления части.

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