ГБР Украины: 7 тысяч военных вернулись в ВСУ после дезертирства

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) после самовольного оставления части (СОЧ) вернулось более 7 тысяч военных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что военные стали возвращаться после принятия закона о том, что покинувшие свои подразделения военные могут без санкций со стороны государства вернуться на службу. Госбюро расследований также добавило, что 4396 вернувшихся военнослужащих уже официально восстановлены на службе, в отношении остальных проходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от наказания за дезертирство. В соответствии с документом солдаты ВСУ могут без наказания вернуться на службу после первого самовольного оставления части.