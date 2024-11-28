Зеленский подписал освобождающий дезертиров от наказания закон

Зеленский подписал закон, освобождающий от наказания за дезертирство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от наказания за дезертирство. Об этом свидетельствуют данные карточки соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

В соответствии с документом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут без наказания вернуться на службу после первого самовольного оставления части (СОЧ).

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала о росте числа самовольных оставлений части (СЗЧ) и дезертирства в ВСУ. По ее словам, речь идет о «безумных цифрах».

Масштабы дезертирства в ВСУ также подтвердил украинский пленный солдат Сергей Палий. Он сообщил, что половина его знакомых сбежала с позиций ВСУ.