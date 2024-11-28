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18:42, 28 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский подписал освобождающий дезертиров от наказания закон

Зеленский подписал закон, освобождающий от наказания за дезертирство
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий от наказания за дезертирство. Об этом свидетельствуют данные карточки соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

В соответствии с документом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут без наказания вернуться на службу после первого самовольного оставления части (СОЧ).

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала о росте числа самовольных оставлений части (СЗЧ) и дезертирства в ВСУ. По ее словам, речь идет о «безумных цифрах».

Масштабы дезертирства в ВСУ также подтвердил украинский пленный солдат Сергей Палий. Он сообщил, что половина его знакомых сбежала с позиций ВСУ.

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