Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:53, 16 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный раскрыл масштабы дезертирства в ВСУ

Украинский пленный Палий заявил, что половина его знакомых дезертировала
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинский пленный Сергей Палий рассказал, что многие из его знакомых дезертировали. Масштабы дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) он раскрыл РИА Новости.

По его словам, уровень бегства солдат из армии как минимум средний и «точно не единичный». «Половина знакомых есть, да, убежали, лучше пускай посадят», — объяснил военнопленный. Сам Палий заявил, что был мобилизован 25 июня, а также проходил обучение в ФРГ.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава из-за массовых случаев дезертирства. Он отметил, что бегство солдат вылилось для украинской армии в большую проблему. Как указал Меркурис, даже сами украинцы признают это.

До этого о дезертирстве в ВСУ заявил военный психолог 67-й бригады ВСУ Андрей Козинчук. Специалист пояснил, что самовольное оставление части (СОЧ) происходит не по одиночке, а коллективно, и зачастую причинами тому становятся не внешние или политические факторы, а внутренние конфликты или разногласия с командирами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президенту Абхазии дали час на уход в отставку. Теперь оппозиция не может его найти

      В Курской области сообщили о десяти сбитых дронах над регионом

      Россиянам с хроническим запором дали совет

      Трамп пригласил еще одного ведущего Fox в свою администрацию

      Пленный рассказал о «наказании» для отказывающихся воевать солдат ВСУ

      Заподозренного в мошенничестве главу московского суда лишили полномочий

      Экс-советник Кучмы дал лидерам западных стран совет насчет Зеленского

      Премьер Словакии пообещал сопротивляться вступлению Украины в НАТО

      Российские военные нанесли удар по железнодорожному узлу в Одесской области

      Зеленский назвал способного быстро завершить конфликт на Украине политика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше