Украинский пленный Палий заявил, что половина его знакомых дезертировала

Украинский пленный Сергей Палий рассказал, что многие из его знакомых дезертировали. Масштабы дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) он раскрыл РИА Новости.

По его словам, уровень бегства солдат из армии как минимум средний и «точно не единичный». «Половина знакомых есть, да, убежали, лучше пускай посадят», — объяснил военнопленный. Сам Палий заявил, что был мобилизован 25 июня, а также проходил обучение в ФРГ.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава из-за массовых случаев дезертирства. Он отметил, что бегство солдат вылилось для украинской армии в большую проблему. Как указал Меркурис, даже сами украинцы признают это.

До этого о дезертирстве в ВСУ заявил военный психолог 67-й бригады ВСУ Андрей Козинчук. Специалист пояснил, что самовольное оставление части (СОЧ) происходит не по одиночке, а коллективно, и зачастую причинами тому становятся не внешние или политические факторы, а внутренние конфликты или разногласия с командирами.