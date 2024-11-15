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22:26, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Британии объяснили нехватку солдат на Украине

Меркурис: ВСУ столкнулись с нехваткой солдат из-за массового дезертирства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой личного состава из-за массовых случаев дезертирства. На это YouTube-каналу Duran указал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он отметил, что бегство солдат вылилось для украинской армии в большую проблему. Эксперт добавил, что даже сами украинцы признают это.

Ранее стало известно, что ВСУ применили заградотряды для поимки бежавших с линии фронта в Курской области дезертиров. Часть бойцов территориальной обороны ВСУ бросили позиции на передовой и пытались перейти границу с Сумской областью Украины, однако их задержали.

В начале ноября издание The Economist, ссылаясь на источники в украинском генштабе, написало, что доля дезертиров в ВСУ достигает 20 процентов. В свою очередь, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что лишь 10 из 100 мобилизованных в ВСУ доходят до фронта из-за недостаточной подготовки и массового дезертирства.

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