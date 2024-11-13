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16:36, 13 ноября 2024Бывший СССР

Подполье рассказало о заградотрядах ВСУ на границе с Курской областью

РИА Новости: ВСУ применили заградотряды для поимки дезертиров из Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили заградотряды для поимки бежавших с линии фронта в Курской области дезертиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

«Дезертиры пытались уйти в сторону Сум», — заявил подпольщик.

Представитель подполья рассказал, что часть находящихся в Курской области бойцов территориальной обороны ВСУ бросили позиции на передовой и пытались перейти границу с Сумской областью Украины. Однако дезертиры были задержаны заградотрядами ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Ранее российские военные поразили направлявшуюся в Курскую область крупную колонну ВСУ. ВС РФ уничтожили большое количество техники ВСУ, в том числе бронированные машины, бронетранспортеры и грузовики.

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