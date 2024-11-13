Российские военные поразили направлявшуюся в Курскую область крупную колонну ВСУ

Рогов: ВС РФ поразили направлявшуюся в Курскую область колонну ВСУ

Российские военные поразили крупную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область из Сумской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его информации, Вооруженные силы (ВС) России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили более 50 бойцов из 47-й механизированной бригады «Магура» и 82-й бригады ВСУ. Он отметил, что украинские военные готовились к ротации в российский регион.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили большое количество техники ВСУ, в том числе бронированные машины бронетранспортеры и грузовики, добавил Рогов. Как он напомнил, указанные украинские бригады ранее действовали в Запорожской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ в Курской области. Как уточнили в ведомстве, украинские войска пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.