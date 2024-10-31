Экс-генерал ВСУ назвал процент добирающихся до фронта мобилизованных

Экс-генерал ВСУ Кривонос: лишь 10 из 100 мобилизованных доходят до фронта

Лишь 10 из 100 мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) доходят до фронта из-за недостаточной подготовки и массового дезертирства. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Коэффициент полезного действия от этого (нового набора в ВСУ — прим. «Ленты.ру») будет? Если из 100 человек на фронт доходят только 10», — высказался экс-генерал ВСУ.

Кривонос прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко о планах дополнительного набора 160 тысяч человек в ВСУ. Он подчеркнул, что в дополнительном наборе нет смысла без должной подготовки призывников.

Экс-генерал раскритиковал подготовку новобранцев перед отправкой на фронт. По его словам, власть провалила подготовку мобилизованных и дала завышенные обещания успехов на фронте.

Ранее помощник главы Киевского городского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) Тарас Титаренко рассказал о сокращении количества добровольцев. По его словам, количество добровольцев заметно сократилось по сравнению с 2022 и 2023 годами.