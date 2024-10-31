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18:56, 31 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о сокращении количества добровольцев

Титаренко: в 2024 году на Украине сократилось число военных добровольцев
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В 2024 году число военных добровольцев на Украине снизилось по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил помощник главы Киевского городского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) Тарас Титаренко, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, количество добровольных рекрутов заметно сократилось по сравнению с 2022 и 2023 годами. Он также отметил, что нынешние очереди мужчин перед военкоматами — это желающие оформить отсрочку от мобилизации или бронь.

Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о том, как был насильно призван на фронт. По его словам, он два года скрывался от ТЦК.

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