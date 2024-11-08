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02:57, 8 ноября 2024Мир

На Западе сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Economist: около 20 % украинских военных дезертировали с передовой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военные массово дезертируют с передовой из-за падения морального духа в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как написало издание The Economist, ссылаясь на источники в украинском генштабе, доля дезертиров достигает 20 процентов.

«На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством Украина с трудом пытается восполнить свои потери новобранцами, едва набирая две трети намеченного числа человек», — сказано в статье.

Собеседник издания признает, что на некоторых тяжелых участках фронта боевой дух подорван. Так, почти пятая часть военнослужащих самовольно покинули позиции, сказано в статье.

По оценке экспертов, в ВСУ пока есть силы сопротивляться и достаточно боеприпасов. Но «примерно через полгода» Украина может столкнуться с острой нехваткой людей и поставок из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что украинские власти упростили роспуск добровольческих формирований на фоне роста дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ. В свою очередь, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что лишь 10 из 100 мобилизованных в ВСУ доходят до фронта из-за недостаточной подготовки и массового дезертирства.

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