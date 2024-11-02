На Украине на фоне дезертирства в ВСУ упростили роспуск добровольческих формирований

На Украине упростили роспуск добровольческих формирований на фоне дезертирства

Украинские власти упростили роспуск добровольческих формирований на фоне роста дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны Украины в своем Telegram-канале.

Уточняется, что накануне кабмин предоставил командованию Сил теробороны новые полномочия по управлению добровольческими формированиями территориальных общин. Так, командование теперь может принимать решения о расформировании таких подразделений «в случае ненадлежащего исполнения задач».

Кроме того, внесенные изменения определяют «четкие основания», при которых командиры могут инициировать роспуск таких формирований.

Ранее бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что лишь 10 из 100 мобилизованных в ВСУ доходят до фронта из-за недостаточной подготовки и массового дезертирства.

В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что более 100 тысяч военных ВСУ дезертировали или самовольно оставили часть. Однако за какой отрезок времени такое количество случаев самовольного оставления части было зафиксировано, Скороход не уточнила.