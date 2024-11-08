Украинский военный психолог рассказал о групповом дезертирстве в ВСУ

Психолог Козинчук заявил, что в ВСУ началось групповое дезертирство

Военный психолог 67-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Козинчук рассказал, что в рядах бойцов началось групповое дезертирство. Его слова приводит «Страна.ua».

Специалист пояснил, что самовольное оставление части (СОЧ) происходит не по одиночке, а коллективно, и зачастую причинами тому становятся не внешние или политические факторы, а внутренние конфликты или разногласия с командирами.

Козинчук добавил, что Верховная Рада «подложила военным свинью», сняв уголовную ответственность за первое СОЧ.

О массовом дезертирстве в рядах ВСУ заявило и западное издание The Economist со ссылкой на украинский Генштаб. По его информации, самовольно покидают части до 20 процентов личного состава.

