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21:37, 8 ноября 2024Бывший СССР

Украинский военный психолог рассказал о групповом дезертирстве в ВСУ

Психолог Козинчук заявил, что в ВСУ началось групповое дезертирство
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sgt. Agustin Montanez / Globallookpress.com

Военный психолог 67-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Козинчук рассказал, что в рядах бойцов началось групповое дезертирство. Его слова приводит «Страна.ua».

Специалист пояснил, что самовольное оставление части (СОЧ) происходит не по одиночке, а коллективно, и зачастую причинами тому становятся не внешние или политические факторы, а внутренние конфликты или разногласия с командирами.

Козинчук добавил, что Верховная Рада «подложила военным свинью», сняв уголовную ответственность за первое СОЧ.

О массовом дезертирстве в рядах ВСУ заявило и западное издание The Economist со ссылкой на украинский Генштаб. По его информации, самовольно покидают части до 20 процентов личного состава.

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