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12:54, 22 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказала о росте дезертирства в ВСУ

Депутат Рады Скороход: в ВСУ растет число дезертирств и уходов в СЗЧ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Число самовольных оставлений части (СЗЧ) и дезертирства среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет и достигло «безумных цифр». Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью украинскому изданию Telegraf.

«Сейчас цифры намного выросли. Я не имею права их озвучивать, но они безумны», — рассказала парламентарий.

По ее словам, украинцы не понимают, на сколько они идут в армию, а ситуация сложилась такая, что люди психологически воспринимают службу как путевку «в один конец», а массовость дезертирства выросла из-за отсутствия мотивированных людей в ВСУ.

Ранее Скороход заявила, что солдаты ВСУ жалуются на вымогательство и коррупцию, распространенные в армии страны. Она добавила, что командование требует от солдат деньги за право выйти в отпуск, за отправку не на передовую, чтобы пройти ВВК.

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