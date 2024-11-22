Депутат Рады назвала главные жалобы солдат ВСУ

Депутат Рады Скороход: солдаты ВСУ жалуются на вымогательство и коррупцию

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на вымогательство и коррупцию, распространенные в армии страны. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью украинскому изданию Telegraf.

«Коррупция в армии, вымогание денег с ребят, недопущение на прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии — прим. «Ленты.ру») и лечение. А чаще всего — это невыплата денежного довольствия, или выплата в неполном объеме», — сказала она. По словам депутата, от бойцов ВСУ требуют совершенно разные суммы, начинающиеся с 10 тысяч долларов (около миллиона рублей), в зависимости от услуги.

Она добавила, что командование требует от солдат деньги за право выйти в отпуск, за отправку не на передовую, чтобы пройти ВВК. По словам Скороход, был прецедент, когда командование, находящееся в тылу, собирало с находящихся на передовой военных деньги для выравнивания уровня зарплат.

Ранее депутат украинского парламента Александр Федиенко заявил, что насильно мобилизованные мужчины смогут пожаловаться на действия сотрудников территориальных центров комплектования военному омбудсмену. По его словам, жалобы на действия сотрудников ТЦК подаются и рассматриваются и сейчас.