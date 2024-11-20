Депутат Рады Федиенко: насильно мобилизованные смогут пожаловаться омбудсмену

На Украине насильно мобилизованные мужчины смогут пожаловаться на действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) военному омбудсмену. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Надеюсь, когда введут механизм работы военного омбудсмена, тогда военнослужащие, которые были мобилизованы силовым методом, получат право обратиться к военному омбудсмену по защите своих прав», — сказал он.

При этом парламентарий отметил, что жалобы на действия сотрудников ТЦК подаются и рассматриваются и сейчас. Он также высказался против «бусификации», которую проводят украинские военкомы, и призвал наказывать руководителей ТЦК за подобные случаи.

Ранее Государственное бюро расследований республики сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополняются пойманными на даче взяток уклонистами, которые пытались купить «белый» билет. Так, представители ведомства сообщили, что мобилизовали шестерых мужчин, которые воспользовались одной из схем уклонения от службы.