ГБР Украины: ВСУ пополняются пойманными на даче взяток уклонистами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополняются пойманными на даче взяток уклонистами, которые пытались купить «белый» билет. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) республики в своем Telegram-канале.

В частности, представители ведомства сообщили, что мобилизовали шестерых мужчин, которые купили «белый» билет по одной из схем уклонения от службы. Отмечается, что правоохранители не нашли законных оснований для признания их негодными и, после прохождения врачебной комиссии, направили на фронт.

«Работники ГБР продолжают проверки других лиц, которые хотели избежать мобилизации и выехать за границу, воспользовавшись услугами фигурантов уголовных производств», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что предложенная Владимиром Зеленским в его «плане стойкости» инициатива о наборе в ВСУ граждан младше 25 лет ведет к тотальной мобилизации в стране. По его словам, потребность в мобилизации на Украине объясняется требованиями запада и высокими потерями.