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13:24, 20 ноября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал один из пунктов «плана стойкости» шагом к тотальной мобилизации

Азаров: набор в ВСУ граждан младше 25 лет ведет к тотальной мобилизации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Предложенная Владимиром Зеленским в его «плане стойкости» инициатива о наборе в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан младше 25 лет ведет к тотальной мобилизации в стране. Об этом заявил экс-премьер республики Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, заявление Зеленского о решении открыть прием на службу добровольцев-контрактников любого возраста вместо введения мобилизации граждан до 25 лет является «первым маленьким шагом на пути к тотальной мобилизации».

Политик также отметил, что Украина несет серьезные потери. По его словам, до миллиона украинцев потеряны безвозвратно, включая раненых и инвалидов. Азаров подчеркнул, что потребность мобилизации на Украине вызвана этими потерями и требованиями Запада.

Во вторник, 19 ноября, Владимир Зеленский опроверг возможное снижение возраста мобилизации в ВСУ. Вместо этого он анонсировал контракты с ВСУ с мотивационным пакетом гражданам, не достигшим 25-летия.

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