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11:37, 10 марта 2025Бывший СССР

Украинский офицер признал поражение ВСУ в Курской области

Офицер ВСУ: Мы проигрываем в Курской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) стали признавать поражение в Курской области. Об этом пишет газета The Independent.

По данным издания, сообщение от старшего офицера ВСУ, находящегося в Сумах, отправленное в виде текста, гласило: «Мы проигрываем». При этом авторы статьи отмечают, что Киев надеялся использовать контроль над частью Курска в будущих переговорах с Россией в рамках возможного территориального обмена.

Ранее 10 марта российские войска освободили от ВСУ хутор Агроном в Курской области. Минобороны России информацию об освобождении этого населенного пункта пока не комментировало.

До этого стало известно, что ВСУ перебросили военных «Айдара» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) в Курскую область. «Наши бойцы уже уничтожили несколько групп этого подразделения, продвинувшись еще на несколько километров», — указал источник в российских силовых структурах.

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