ТАСС: Командование ВСУ перебросило боевиков «Айдара» к курской Куриловке

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило бойцов «Айдара» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) к Куриловке Курской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По данным агентства, российские военные уничтожили несколько групп этого подразделения.

Собеседник ТАСС предположил, что украинская сторона планирует наладить снабжение суджанского гарнизона через лесной массив в районе Куриловки, куда были переброшены боевики из «Айдара».

«Наши бойцы уже уничтожили несколько групп этого подразделения, продвинувшись еще на несколько километров», — указал источник.

До этого по соцсетям разошлись сообщения о начале штурма Суджи в Курской области — город стал самым крупным населенным пунктом на территории России, который был оккупирован украинскими военными после начала вторжения в Курскую область в августе 2024 года.