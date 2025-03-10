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10:17, 10 марта 2025Россия

ВСУ перебросили бойцов «Айдара» в Курскую область

ТАСС: Командование ВСУ перебросило боевиков «Айдара» к курской Куриловке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило бойцов «Айдара» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) к Куриловке Курской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По данным агентства, российские военные уничтожили несколько групп этого подразделения.

Собеседник ТАСС предположил, что украинская сторона планирует наладить снабжение суджанского гарнизона через лесной массив в районе Куриловки, куда были переброшены боевики из «Айдара».

«Наши бойцы уже уничтожили несколько групп этого подразделения, продвинувшись еще на несколько километров», — указал источник.

До этого по соцсетям разошлись сообщения о начале штурма Суджи в Курской области — город стал самым крупным населенным пунктом на территории России, который был оккупирован украинскими военными после начала вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

ЖЗЛ
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