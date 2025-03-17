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11:21, 17 марта 2025Россия

В подземном командном пункте ВСУ в Курской области нашли женские комнаты

KP.RU: В Судже в командном пункте ВСУ под землей нашли женские комнаты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В Курской области в подземном командном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли женские комнаты. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет о командном пункте в городе Суджа, недавно освобожденном российскими войсками. В нем отдельные помещения были отведены женщинам-военнослужащим. «Вот здесь сразу заходишь, резко бьет запах духов. Здесь точно была женщина», — отметил корреспондент издания.

В командном пункте российские бойцы нашли обувь и военную форму небольших размеров, а также наушники в виде кошачьих ушей. Присутствие женщин подтверждается найденными в командном пункте документами — там находилось не менее двух женщин.

17 марта стало известно об интенсивных боях в курском приграничье около трассы Суджа — Юнаковка, которая получила название «дорога смерти».

ЖЗЛ
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