KP.RU: В Судже в командном пункте ВСУ под землей нашли женские комнаты

В Курской области в подземном командном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли женские комнаты. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет о командном пункте в городе Суджа, недавно освобожденном российскими войсками. В нем отдельные помещения были отведены женщинам-военнослужащим. «Вот здесь сразу заходишь, резко бьет запах духов. Здесь точно была женщина», — отметил корреспондент издания.

В командном пункте российские бойцы нашли обувь и военную форму небольших размеров, а также наушники в виде кошачьих ушей. Присутствие женщин подтверждается найденными в командном пункте документами — там находилось не менее двух женщин.

17 марта стало известно об интенсивных боях в курском приграничье около трассы Суджа — Юнаковка, которая получила название «дорога смерти».