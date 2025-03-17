Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

Вдоль трассы Суджа-Юнаковка под Курском продолжаются ожесточенные бои

В Курской области вдоль трассы Суджа—Юнаковка, известной как «дорога смерти», ведутся ожесточенные бои между российскими войсками и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По информации источника, в лесополосах вдоль дороги идут интенсивные столкновения. Российские бойцы сумели выбить украинские подразделения из нескольких опорных пунктов и закрепляются на новых рубежах.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трассу, соединяющую российскую Суджу с украинской Юнаковкой в Сумской области, в ВСУ прозвали «дорогой смерти». Причиной стало значительное количество уничтоженной украинской техники на этом участке протяженностью около 20 километров. Ранее в сети появлялись кадры, на которых российские беспилотники-камикадзе поражают бронемашины HMMWV, «Козак» и MaxxPro, а также танки, пикапы и личный состав противника. В настоящее время трасса полностью контролируется огневыми средствами российской армии.

Отмечалось, что многие украинские военные пытались покинуть зону боевых действий и отступить по дороге Суджа—Юнаковка в сторону Сумской области.

ВС России начали новое наступление в Курской области

Ранее стало известно, что российские вооруженные силы начали активное наступление в Курской области, штурмуя поселок Гоголевка. По данным «Северного ветра», большая часть населенного пункта уже зачищена от противника, однако о полном контроле пока говорить рано.

Кроме того, юго-западнее Гоголевки украинское командование направило группу испаноязычных наемников, предположительно из Колумбии. Однако, попав под артиллерийский огонь российских войск, они отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и с потерями отступили в сторону Юнаковки.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По информации канала, поднятие российского флага на окраинах населенного пункта Гуево российскими морскими пехотинцами деморализовало оставшиеся там украинские подразделения. Это продемонстрировало полный контроль российской авиации и разведки над местностью.

Генштаб ВСУ признал поражения в регионе

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 15 марта подтвердил продвижение российских войск в Курской области. На опубликованной карте указаны перемещения российских подразделений в сторону Суджи и границы с Сумской областью. Однако официально украинское военное руководство отрицает потери в самой Судже и прилегающих районах.

Тем временем Министерство обороны России заявило об освобождении населенных пунктов Рубанщина и Заолешенка в Курской области. По данным ведомства, с начала боевых действий украинская армия потеряла на этом направлении более 67 тысяч военнослужащих, а общее количество уничтоженной техники превысило шесть тысяч единиц.

Кроме того, по информации ТАСС, последние украинские подразделения, оставшиеся в Курской области, оказались полностью заблокированы после взятия Рубанщины под контроль российскими войсками. Населенный пункт находится у трассы Суджа—Юнаковка, по которой проходила украинская военная логистика. В результате ВСУ потеряли возможность отступления, оказавшись в полном окружении.