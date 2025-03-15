ВС РФ освободили два населенных пункта под Суджей

ВС РФ освободили Рубанщину и Заолешенку под Суджей в Курской области

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Рубанщину и Заолешенку в Курской области. Об этом журналистам сообщило Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина», — говорится в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что инженерные войска Вооруженных сил России (ВС РФ) приступили к разминированию приграничных районов Курской области, которые освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.