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11:35, 15 марта 2025Россия

Российские военные начали разминировать приграничные районы Курской области

Минобороны: ВС РФ начали разминировать освобожденные от ВСУ районы под Курском
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Инженерные войска Вооруженных сил России (ВС РФ) приступили к разминированию приграничных районов Курской области, которые освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

В дальнейшем на этих территориях собираются восстанавливать социально значимые и другие инфраструктурные объекты, необходимые для нормальной жизни и хозяйственной деятельности в регионе. Речь идет о жилых домах, газопроводах, котельных, линиях электропередач и связи, дорогах и мостах.

«Саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО», — уточнили в ведомстве.

Ранее 15 марта российский военный блогер Борис Рожин заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили Гоголевку в Курской области.

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