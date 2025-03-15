Военкор заявил об освобождении Гоголевки в Курской области

Военкор Рожин: ВС РФ освободили Гоголевку в Курской области

Российский военный блогер Борис Рожин заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили Гоголевку в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Еще остались Горналь и Олешня, после чего все населенные пункты Курской области будут деоккупированны», — написал он.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.