Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:34, 15 марта 2025Россия

Военкор заявил об освобождении Гоголевки в Курской области

Военкор Рожин: ВС РФ освободили Гоголевку в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Российский военный блогер Борис Рожин заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили Гоголевку в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Еще остались Горналь и Олешня, после чего все населенные пункты Курской области будут деоккупированны», — написал он.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

    Обсудить
    Последние новости

    Меркель призвала не игнорировать интересы России

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    Военкор заявил об освобождении Гоголевки в Курской области

    Раскрыта опасность привычки перезванивать незнакомцам

    Эксперт заявил о растущем недовольстве в Раде властями Украины

    Раскрыто число находящихся в Курской области украинских военных

    В России раскрыли судьбу брошенной ВСУ на поле боя техники

    В украинских Сумах произошло 11 взрывов за ночь

    Власти США захотели существенно ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии

    В России спрогнозировали опасные явления погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше