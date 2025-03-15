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13:01, 15 марта 2025Россия

Стало известно о блокировании последних подразделений ВСУ в Курской области

Последние группы ВСУ блокированы в Курской области с освобождением Рубанщины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Последние подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства напомнил, что Рубанщина находится у дороги Суджа — Юнаковка, по которой шла логистика ВСУ. В населенном пункте находились остатки разбитых групп украинских военных.

«Теперь отход не только блокирован огневым воздействием, но и физически уже никак противнику не выбраться. Он находится в Курской области заблокированным», — сказал источник.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Рубанщину и Заолешенку в Курской области.

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