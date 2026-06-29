Дачникам рассказали об одной опасности в старом сарае

Правозащитник Меньшиков: При уборке сарая есть риск подхватить мышиную лихорадку

При уборке старого сарая есть риск подхватить опасные инфекции, в том числе мышиную лихорадку, рассказал РИАМО руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков.

Убирать сарай следует с соблюдением мер безопасности — использовать специальные фильтрующие средства индивидуальной защиты в виде полнолицевых масок, если это возможно. «Она стоит сейчас примерно 6-7 тысяч рублей, но позволяет полностью защитить органы дыхания, глаза и нос от этих рисков», — заявил эксперт. Для дезинфекции помещения стоит использовать специальные составы, например, 80-процентную дихлоросадулоровую кислоту.

Ранее дачникам рассказали об опасности борщевика для глаз: попадание сока растения в глаза может привести к поражению роговицы, образованию рубцов и стойкому ухудшению зрения. Если проблемы игнорировать, это может привести к слепоте.