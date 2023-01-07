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19:10, 7 января 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против Киркорова и Михалкова

Зеленский ввел санкции против 119 культурных деятелей из России и Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении более сотни российских и украинских деятелей культуры. Соответствующий указ опубликован в субботу, 7 января, на официальном сайте украинского лидера.

Как следует из документа, ограничения затронули всего 119 лиц. В частности, в список попали режиссер Никита Михалков, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ирина Аллегрова и Лариса Долина, а также футболист Анатолий Тимощук.

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Варвара Кошечкина
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