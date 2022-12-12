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01:52, 12 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против семи священников канонической УПЦ

СНБО Украины ввел санкции против семи священников канонической УПЦ на пять лет

Фото: РИА Новости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против семи священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Под рестрикциями оказались митрополит Запорожский и Мелитопольский Андрей Коваленко, митрополит Луганский и Алчевский Василий Поворознюк, настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Иван Паканич), митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко), архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев).

Санкции против служителей церкви вводятся сроком на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на владение земельными участками.

10 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в 14 храмах УПЦ Харьковской области. Отмечается, что среди них 11 храмов, два собора и Свято-Покровский мужской монастырь. По заявлению силовиков, речь шла о «контрразведывательных мероприятиях».

Ранее сообщалось, что украинские силовики пришли с обысками к управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию. После этого в Верховной Раде предложили запретить УПЦ Московского патриархата.

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Марина Совина
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