СБУ провела обыски в храмах Харьковской области

СБУ сообщила о проведении обысков в 14 храмах УПЦ Харьковской области

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СБУ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Харьковской области. В частности, речь идет об объектах Харьковской епархии», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что СБУ провела обыски на 14 объектах УПЦ в области. В списке приводятся 11 храмов, два собора и Свято-Покровский мужской монастырь. В заявлении ведомства говорится, что осмотр территории и помещений проводится при непосредственном участии представителей церкви.

«[СБУ проводит обыск] для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению», — объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские силовики пришли с обысками к управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию. После этого в Верховной Раде предложили запретить УПЦ Московского патриархата.