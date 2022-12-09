У митрополита УПЦ начались обыски

Украинские силовики пришли с обысками к управляющему делами Украинской православной церкви

У управляющего делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Антония начались обыски, передает украинское издание УНН.

«Правоохранительные органы пришли с обысками к управляющему делами УПЦ МП митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу)», — сообщило издание.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила ректора Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза) в антиукраинской деятельности и разжигании религиозной ненависти.