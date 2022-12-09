СБУ заподозрила архиепископа УПЦ в «антиукраинской деятельности»

СБУ заявила, что подозревает архиепископа УПЦ Иова в «антиукраинской деятельности»

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила ректора Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископа Шумского Иова (Виктора Смакоуза) в «антиукраинской деятельности» и разжигании религиозной ненависти. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности. Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти», — сказано в заявлении.

Уточняется, что он использовал анонимный аккаунт в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ректора семинарии подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и по другим признакам, добавили в СБУ.

Ранее суд приговорил священника УПЦ к 12 годам лишения свободы. По информации СБУ, он якобы передавал данные о позициях украинской армии на территории города Лисичанска. Суд признал священника виновным в оказании «вооруженным формированиям страны-агрессора содействия».