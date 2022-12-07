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16:29, 7 декабря 2022Бывший СССР

Священника УПЦ приговорили к 12 годам заключения

СБУ заявила, что суд приговорил священника УПЦ к 12 годам лишения свободы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что суд приговорил священника Украинской православной церкви (УПЦ) к 12 годам лишения свободы. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Мужчину задержали в апреле 2022 года. На основании собранных доказательств суд назначил ему наказание — 12 лет лишения свободы. Уточняется, что священник якобы передавал информацию о позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории города Лисичанска Луганской народной республики, а также в районе Северодонецка.

Суд признал его виновным в оказании «вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ», которое совершено по предварительному сговору группой лиц, добавили в ведомстве. Согласно заявлению, СБУ разыскивает еще одного священника УПЦ.

Ранее украинская служба сообщила об обысках на объектах УПЦ в Черкасской и Волынской областях республики. По информации СБУ, речь идет о монастырях, соборах, храмах, административных зданиях епархий, воскресной школе и епархиальной библиотеке. Кроме того, обыски проходят в подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

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Кристина Есикова
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