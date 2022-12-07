СБУ заявила об обысках на объектах УПЦ

СБУ заявила, что проводит обыски на объектах УПЦ в двух областях республики

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в двух областях республики. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Черкасской, Волынской (…) областях. (…) Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией», — сказано в заявлении.

Уточняется, что обыски также проходят в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Как утверждает СБУ, речь идет о монастырях, соборах, храмах, административных зданиях епархий, воскресной школе и епархиальной библиотеке.

Ранее СБУ проводила обыски в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре, который расположен в Полтавской области. Целью мероприятий являлось «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб» и защита населения от провокаций. В ведомстве отметили, что выявляются лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

