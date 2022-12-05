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13:43, 5 декабря 2022Бывший СССР

СБУ пришла с обысками в очередной монастырь УПЦ

Украинские силовики проводят обыски в мужском монастыре УПЦ в Полтавской области

Фото: Telegram-канал «Политика страны»

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в очередном монастыре Украинской православной церкви (УПЦ). На этот раз силовики пришли в Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь Полтавской области, сообщает издание «Страна».

Цели обысков — «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб» и защита населения от провокаций. В СБУ сообщили, что выявляют лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Обыски в храмах и монастырях УПЦ проходят почти ежедневно по всей Украине.

В конце ноября СБУ провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

Затем украинские спецслужбы устроили обыски в храмах Прикарпатья и вскоре пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь. В нем они тоже обнаружили пророссийскую литературу и тексты песен о «пробуждении матушки-Руси».

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Алина Гончарова
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