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17:50, 9 декабря 2022Бывший СССР

На Украине предложили запретить УПЦ Московского патриархата

Депутат Рады Железняк: на Украине предложили запретить УПЦ Московского патриархата

Фото: Murad Sezer / Reuters

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине предложили запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Московский патриархат на Украине наконец запретят! Комитет гуманитарной политики на своем заседании только что рекомендовал соответствующий законопроект», — написал украинский депутат. По словам Железняка, он поддерживает подобные решения.

В ноябре Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в зданиях УПЦ. Под соответствующие мероприятия попали Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Корецкий Свято-Троицкий монастырь и помещения Сарненско-Полесской епархии. Сообщалось, что там нашли «пророссийскую литературу», использующуюся во время обучения в семинарии.

Кроме того, СБУ заподозрила ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова в разжигании религиозной ненависти и «антиукраинской деятельности». Также к 12 годам лишения свободы был приговорен священник УПЦ. Как утверждают в СБУ, он якобы передавал данные о позициях украинской армии на территории города Лисичанска.

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Кристина Есикова
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