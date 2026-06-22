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07:54, 22 июня 2026Экономика

Известный певец решил избавиться от квартиры в Москве за полмиллиарда

Певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 5 млн евро
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Известный российский певец Валерий Сюткин решил избавиться от квартиры в центре Москвы за почти полмиллиарда рублей. Подробности о выставленной на продажу недвижимости раскрыл Telegram-канал Mash.

Речь идет о трехкомнатной квартире на Сретенском бульваре площадью 232 квадратных метра. Жилье принадлежит Сюткину более пяти лет, но в последнее время часто пустует — певец почти не бывает там, много путешествует и задумывается о жизни за городом.

Внутри есть три спальни, камин, балкон, обилие антиквариата и винтажной мебели — коллекцию артист собирал годами и преимущественно привез из Франции. Жемчужиной стал стол, принадлежавший Наполеону Бонапарту — его судьбу хозяин планирует решать отдельно. Если покупатель предложит хорошую цену, раритет отойдет вместе с квартирой.

В целом за квартиру Сюткин планирует выручить около пяти миллионов евро — это примерно 420 миллионов рублей.

Ранее уехавшему из России бывшему чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову (признан Минюстом РФ иностранным агентом) запретили продавать элитную недвижимость в центре Москвы.

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