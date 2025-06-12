Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

Путин: Россия создает спецвойска беспилотных систем

Россия создает спецвойска беспилотных систем. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения, сообщает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

Глава государства поручил обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие такого рода войск в России.

«Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт», — обозначил Путин.

Ранее сообщалось об инициативе по созданию в России первого военного училища войск беспилотных систем. Соответствующие планы сейчас обсуждаются в Минобороны.