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20:30, 12 июня 2025Россия

Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

Путин: Россия создает спецвойска беспилотных систем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия создает спецвойска беспилотных систем. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения, сообщает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

Глава государства поручил обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие такого рода войск в России.

«Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт», — обозначил Путин.

Ранее сообщалось об инициативе по созданию в России первого военного училища войск беспилотных систем. Соответствующие планы сейчас обсуждаются в Минобороны.

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