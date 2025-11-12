Опубликована эмблема нового вида войск Российской армии

Опубликована эмблема нового вида войск армии России — войск беспилотных систем

Опубликована эмблема нового вида войск армии России — войск беспилотных систем (ВБС). Об этом сообщает ТАСС.

Символика была замечена на одном из видео, представленных Минобороны. Эмблема представляет собой скрещенные стрелу и меч, поверх которых наложено изображение микросхемы с золотой звездой.

О создании нового вида войск в структуре Российской армии стало известно 12 ноября. Об этом сообщил замначальника ВБС Сергей Иштуганов.

Ранее специализированные силы беспилотных систем появились и на Украине. Их возглавил Роберт Бровди, более известный по позывному Мадяр. Сформированный им отряд считается одним из наиболее квалифицированных соединений украинских операторов БПЛА.