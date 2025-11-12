В России создан новый род войск

В России созданы войска беспилотных систем

В РФ созданы войска беспилотных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника нового рода войск Сергея Иштуганова.

Иштуганов в интервью журналисту Александру Коцу указал, что структура нового рода войск уже определена, также созданы органы военного управления на всех уровнях.

Говоря о материальной базе нового рода войск, Иштуганов отметил, что подразделения находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов. Это позволяет дорабатывать модели с учетом текущих условий и обстановки, добавил он.

Ранее аналогичный род войск был создан на Украине. Силы беспилотных систем ВСУ возглавил Роберт Бровди, более известный по позывному Мадяр. В начале ноября он пригрозил россиянам ударами по инфраструктурным объектам.