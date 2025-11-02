Бывший СССР
Командующий дронами ВСУ пригрозил ударами по России

Командующий силами беспилотников ВСУ Бровди начал угрожать России блэкаутом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, известный по позывному Мадьяр, пригрозил ударами по российской инфраструктуре. Об этом сообщает MK.RU.

В своем обращении в соцсетях Мадьяр в пренебрежительной форме рекомендовал россиянам привыкать к неудобствам и запастись «спичками, фонариками и свечками».

Ранее командующий СБС ВСУ Роберт Бровди взял на себя ответственность за удары по дамбе в Белгородской области. Вражеская атака была совершена по плотине водохранилища 25 октября. В результате начал падать уровень воды, а в селах ниже по течению произошел разлив. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.

В конце октября сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России. По его словам, этот вопрос он затронул на ставке с военными.

Между тем, киевский мэр Виталий Кличко призвал горожан готовиться к непростой зиме. Градоначальник посоветовал горожанам запастись теплыми вещами, водой и продуктами питания длительного хранения.

