Командующий дронами ВСУ пригрозил ударами по России

Командующий силами беспилотников ВСУ Бровди начал угрожать России блэкаутом

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, известный по позывному Мадьяр, пригрозил ударами по российской инфраструктуре. Об этом сообщает MK.RU.

В своем обращении в соцсетях Мадьяр в пренебрежительной форме рекомендовал россиянам привыкать к неудобствам и запастись «спичками, фонариками и свечками».

Ранее командующий СБС ВСУ Роберт Бровди взял на себя ответственность за удары по дамбе в Белгородской области. Вражеская атака была совершена по плотине водохранилища 25 октября. В результате начал падать уровень воды, а в селах ниже по течению произошел разлив. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.

В конце октября сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России. По его словам, этот вопрос он затронул на ставке с военными.

Между тем, киевский мэр Виталий Кличко призвал горожан готовиться к непростой зиме. Градоначальник посоветовал горожанам запастись теплыми вещами, водой и продуктами питания длительного хранения.

