19:43, 27 октября 2025

Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

Зеленский обсудил на ставке с военными расширение географии ударов по России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил расширить географию ударов по территории России дальнобойным оружием. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. (...) Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — говорится в публикации.

В ходе ставки Зеленскому также представили доклад о российских ударах по украинской энергетике.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным Мадьяр взял ответственность за удары по плотине Белгородского водохранилища. Он заявил, что в результате украинской атаки объект получил повреждения.

