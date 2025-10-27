Бывший СССР
13:44, 27 октября 2025Бывший СССР

Командующий ВСУ взял ответственность за удары по дамбе в Белгородской области

Командующий СБС ВСУ Бровди признался в ударах по дамбе в Белгородской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «МАДЯР🇺🇦»

Удары по дамбе в Белгородской области наносили подразделения Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ответственность за атаку на инфраструктурный объект взял на себя в Telegram командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр.

«Визит нанесен птицами первого отдельного центра Сил беспилотных систем», — говорится в публикации.

Он заявил, что в результате украинской атаки дамба получила повреждения.

ВСУ нанесли удар по плотине водохранилища в Белгородской области 25 октября. В результате в водохранилище начал падать уровень воды, а в селах ниже по течению произошел разлив. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться.

