Названа угроза от повреждения плотины Белгородского водохранилища

Гладков: От удара ВСУ повреждена дамба Белгородского водохранилища, есть риск

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ, сообщил губернатор приграничной области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, дамба может не выдержать повторных ударов, тогда появится угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и улиц нескольких населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей.

Губернатор предлагает начать выезд в ПВР Белгорода тем, у кого нет другой возможности расселения. Более подробную информацию жители сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и города Шебекино могут получить у сотрудников администрации Шебекинского округа или по телефону 112, отметил Гладков.

«Военный осведомитель» сообщил, что ВСУ нанесли удар по плотине тремя ракетами GMLRS из РСЗО HIMARS. «Вероятно, противник "пробует на зубок" плотину в попытках нарушить снабжение приграничных позиций ВС РФ путем возможного затопления окрестных сел и дорог», — говорится в сообщении.