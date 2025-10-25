Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 25 октября 2025Россия

Названа угроза от повреждения плотины Белгородского водохранилища

Гладков: От удара ВСУ повреждена дамба Белгородского водохранилища, есть риск
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: north island / Shutterstock / Fotodom  

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ, сообщил губернатор приграничной области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, дамба может не выдержать повторных ударов, тогда появится угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и улиц нескольких населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей.

Губернатор предлагает начать выезд в ПВР Белгорода тем, у кого нет другой возможности расселения. Более подробную информацию жители сел Безлюдовка, Новая Таволжанка и города Шебекино могут получить у сотрудников администрации Шебекинского округа или по телефону 112, отметил Гладков.

«Военный осведомитель» сообщил, что ВСУ нанесли удар по плотине тремя ракетами GMLRS из РСЗО HIMARS. «Вероятно, противник "пробует на зубок" плотину в попытках нарушить снабжение приграничных позиций ВС РФ путем возможного затопления окрестных сел и дорог», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о возможности тройной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Армия России ударила по военным предприятиям Украины

    Раскрыт райдер подорожавшего Крида

    Московская пенсионерка отдала квартиру мошенникам и отказалась выселяться

    Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

    Трамп заявил о желании Путина достичь мира на Украине

    Роднина назвала самую неприятную проблему российского спорта

    Названа угроза от повреждения плотины Белгородского водохранилища

    Крабы захватили один остров и обрадовали местных жителей

    Coca-Cola продлила права на бренд в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости