Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:47, 25 октября 2025Россия

Названы последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

Дамба Белгородского водохранилища продолжает работу после удара ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Дамба Белгородского водохранилища, попавшая под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжает работу. Последствия атаки назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

По информации канала, удар был нанесен тремя ракетами GMLRS из РСЗО HIMARS. В результате были повреждены несколько зданий с оборудованием и механизмы одного из шлюзов.

«Вероятно, противник "пробует на зубок" плотину в попытках нарушить снабжение приграничных позиций ВС РФ путем возможного затопления окрестных сел и дорог», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 23 октября в регионе пострадал 21 человек. Он добавил, что две девушки, которые пострадали при атаке ВСУ на остановку в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все для стабилизации их состояния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

    Дмитриев назвал неизвестный 99 процентам американцев факт о России

    Удар «Гераней» по Харькову попал на видео

    Землетрясение зарегистрировали на Курилах

    В многоэтажке в российском городе раздался мощный взрыв

    Украинский пленный рассказал о мобилизации священника

    Дмитриев анонсировал саммит Россия-США

    В Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

    Мирошник назвал мотивацию Европы продолжить украинский конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости