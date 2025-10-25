Названы последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

Дамба Белгородского водохранилища продолжает работу после удара ВСУ

Дамба Белгородского водохранилища, попавшая под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжает работу. Последствия атаки назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

По информации канала, удар был нанесен тремя ракетами GMLRS из РСЗО HIMARS. В результате были повреждены несколько зданий с оборудованием и механизмы одного из шлюзов.

«Вероятно, противник "пробует на зубок" плотину в попытках нарушить снабжение приграничных позиций ВС РФ путем возможного затопления окрестных сел и дорог», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 23 октября в регионе пострадал 21 человек. Он добавил, что две девушки, которые пострадали при атаке ВСУ на остановку в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все для стабилизации их состояния.