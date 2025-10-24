Российский губернатор заявил о тяжелом дне и сообщил о 21 пострадавшем при атаках ВСУ

За минувшие сутки в Белгородской области из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 21 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Тяжелый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей», — заявил Гладков.

Он добавил, что две девушки, которые пострадали при атаке ВСУ на остановку в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все для стабилизации их состояния — в случае необходимости пострадавших отправят в Москву.

ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области 23 октября. По данным Минобороны, за четыре часа над регионом сбили 20 летательных аппаратов.