Больше десяти человек пострадали при массированном ударе ВСУ по российскому региону

Гладков сообщил о 12 пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Свыше десяти человек пострадали при ударах беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Стрелецкое Белгородского района коммерческий объект дважды атакован вражескими дронами. Пострадали шестеро: четверо мужчин и две женщины», — написал он. По словам главы области, всех уже доставили в Городскую больницу №2 Белгорода.

В областной столице дрон атаковал остановочный комплекс. Под удар попали шесть человек, из них пять женщин и один несовершеннолетний. Его доставляют в Детскую областную клиническую больницу, остальные пострадавшие проходят обследование в больнице №2 Белгорода.

В ночь на четверг, 23 октября, ВСУ выпустили по России свыше 130 беспилотников. Больше всего дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. Еще 22 дрона перехватили над Брянской областью.

