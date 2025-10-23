Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 139 беспилотников ВСУ над 11 регионами России

В ночь на четверг, 23 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше 130 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в течение ночи. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 139 беспилотников над 11 регионами России. Больше всего дронов — 56 — сбили над Белгородской областью.

Еще 22 дрона перехватили над Брянской областью, 21 — над Воронежской, 14 — над Рязанской, 13 — над Ростовской областью, четыре — над Крымом, по 2 — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, 1 — над Курской областью.

Вечером 22 октября силы ПВО сбили 9 дронов. Под удар попали Брянская и Белгородская области, где сбили шесть и три летательных аппарата соответственно. Всего за сутки российские военные перехватили 43 дрона.