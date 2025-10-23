Россия
20:32, 23 октября 2025Россия

Названо число атаковавших российский регион дронов ВСУ

Минобороны России: Над Белгородской областью сбили 20 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Минобороны России назвало число дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Белгородскую область. Пост появился в Telegram-канале ведомства.

Всего за четыре часа, с 16:00 до 20:00 по московскому времени, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Каких-либо подробностей об отражении атак в министерстве не привели.

В этот же день стало известно, что при массированном ударе БПЛА по Белгороду и району пострадали 12 человек. При этом дрон ударил по остановочному комплексу, где ранения получили шесть человек. Затем глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил еще о восьми мирных жителях, получивших ранения.

