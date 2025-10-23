Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

Еще восемь человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде возросло до девяти. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализированы две девушки — 17 и 23 лет», — написал он. По его словам, 23-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший самостоятельно обратился в детскую клиническую больницу, у 16-летнего подростка диагностировали баротравму.

В Белгороде беспилотник атаковал административное здание, отметил Гладков, пострадал мужчина. В селе Ясные Зори дрон ударил по автомобилю, ранения получил мужчина, его госпитализировали. Также в больницу попал 12-летний мальчик из поселка Майский.

Гладков добавил, что в селах Гора-Подол и Замостье пострадали два человека — мужчина и женщина.

В этот же день при массированном ударе БПЛА по Белгороду и району пострадали 12 человек. При этом дрон ударил по остановочному комплексу, где ранения получили шесть человек.