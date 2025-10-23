Россия
19:36, 23 октября 2025Россия

Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Еще восемь человек пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде возросло до девяти. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализированы две девушки — 17 и 23 лет», — написал он. По его словам, 23-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший самостоятельно обратился в детскую клиническую больницу, у 16-летнего подростка диагностировали баротравму.

В Белгороде беспилотник атаковал административное здание, отметил Гладков, пострадал мужчина. В селе Ясные Зори дрон ударил по автомобилю, ранения получил мужчина, его госпитализировали. Также в больницу попал 12-летний мальчик из поселка Майский.

Гладков добавил, что в селах Гора-Подол и Замостье пострадали два человека — мужчина и женщина.

В этот же день при массированном ударе БПЛА по Белгороду и району пострадали 12 человек. При этом дрон ударил по остановочному комплексу, где ранения получили шесть человек.

